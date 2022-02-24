У Луганській області оголошено евакуацію жителів

У Луганській області оголошена загальна евакуація місцевих жителів. Вона була оголошена о 5:50.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая в Facebook.
"Сьогодні 24 лютого 2022 року оголошена загальна евакуація жителів Луганської області о 05:50. Рекомендуємо жителям Луганської області негайно покинути межі області": - написав він.
Гайдай підкреслив, що власники автотранспорту повинні рухатися в напрямку міста Дніпро.
"Тим, хто не має можливості евакуюватися самостійно-організована евакуація з залізничних станцій: Лисичанськ, Рубіжне, Сватове.
Місце збору на зазначених залізничних вокзалах", - додав голова ОДА.
При цьому він закликав жителів зберігати спокій і прислухатися до інструкцій представників органів влади, Національної поліції та ДСНС.
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