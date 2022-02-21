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У Луганській області після обстрілів перекрили дороги на Щастя

Автор: Ілона Свиридова

Поліція Луганської області перекрила дороги на Щастя. Сьогодні міста потрапило під обстріли російських окупаційних формувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника поліції Луганської області Тетяни Погукай.

"Сьогодні, 21 лютого, співробітниками поліції обмежено дорожній рух у напрямках: Петропавлівка-Щастя таЩастя-Новоайдар. Просимо всіх громадян з розумінням поставитися до даних обмежень", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що роботу Луганської теплової електростанції в Щасті довелося зупинити, оскільки бойовики під час обстрілів пошкодили всі лінії електропередач.

Крім того, сьогодні через обстріл вибухнула заправка в Щасті.

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