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В Луганской области после обстрелов перекрыли дороги на Счастье

Автор: Илона Свиридова

Полиция Луганской области перекрыла дороги на Счастье. Сегодня города попал под обстрелы российских оккупационных формирований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера полиции Луганской области Татьяны Погукай.

"Сегодня, 21 февраля, сотрудниками полиции ограничено дорожное движение в направлениях: Петропавловка-Счастье и Счастье-Новоайдар. Просим всех граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что работу Луганской тепловой электростанции в Счастье пришлось остановить, поскольку боевики во время обстрелов повредили все линии электропередач.

Кроме того, сегодня из-за обстрела взорвалась заправка в Счастье.

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