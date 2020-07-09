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Пожежі в Луганській області визнали НС регіонального рівня

Сєвєродонецьк, Україна, Четвер 09 липня 2020 оновлено 06:14
Пожежі в Луганській області визнали НС регіонального рівня
Фото: пожежа в Луганській області (facebook com policeLG)
Автор: Артур Родивилов

Реальної загрози подальшого поширення вогню експерти не бачать

Лісові пожежі в Луганській області визнали надзвичайною ситуацією регіонального рівня. Відповідне рішення затвердила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили в прес-службі Луганської обласної державної адміністрації.

За словами очільника області Сергія Гайдая, трагедія має потенціал отримати статус НС державного рівня.

"Пожежа на території Сєверодонецького і Новоайдарського лісомисливських господарств попередньо класифікується як надзвичайна ситуація регіонального рівня природного характеру із загрозою поширення і набуття ознак надзвичайної ситуації державного рівня", - заявив голова ОДА.

Втім, керівник регіональної ДСНС Михайло Пшик запевнив, що реальної загрози розповсюдження пожежі експерти не бачать. За його словами, охорона лісу постійно обходить територію і контролює ситуацію.

Нагадаємо, позавчора в Луганській області спалахнув ліс. Висока температура повітря, сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.

В результаті були знищені десятки будинків, є загиблі і постраждалі.

РБК-Україна повідомляло, що поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області.

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