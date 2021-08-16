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У Львівській області автівка злетіла в кювет: постраждало 6 людей, серед них є діти

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Львівська область, Понеділок 16 серпня 2021 12:08
У Львівській області автівка злетіла в кювет: постраждало 6 людей, серед них є діти Фото: у Львівській області автівка злетіла в кювет (lv.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Львівській області легковий автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок ДТП постраждали 6 людей, серед них 2 - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася 15 серпня о 13.20 у селі Сілець Червоноградського району.

Встановлено, що водій Volkswagen Passat, 57-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

В результаті аварії отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані всі учасники ДТП - водій і п’ятеро пасажирів: двоє дітей віком 4 і 7 років, дві жінки віком 30 і 57 років та 27-річний чоловік.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до 3 років.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Фото: з місця аварії у Львівській області (lv.npu.gov.ua)

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