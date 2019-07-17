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СБУ заблокувала нелегальні пасажирські перевезення з "ЛНР"

Новини » Надзвичайні події    17.07.2019 - 15:37
СБУ заблокувала нелегальні пасажирські перевезення з "ЛНР"
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Організатор перевезень співпрацював з бойовиками "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) блокували механізм нелегальних пасажирських перевезень з тимчасово окупованої території Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановили оперативники спецслужби, мешканець Луганська організував нелегальні пасажирські перевезення з території так званої "Луганської народної республіки" на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Також організацією перевезень займалися двоє мешканців Києва.

"Автобуси з пасажирами прямували до РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону та в’їжджали в Україну через пункти пропуску", - розповіли у відомстві.

Крім того, за даними спецслужби, організатор перевезень надавав матеріальну підтримку бойовикам "ЛНР". Зокрема, чоловік надавав транспортні засоби для перевезення бойовиків та сплачував "податки" до бюджету псевдореспубліки. Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних оперативники виявили документацію, що підтверджує їх причетність.

"Наразі трьом співучасникам протиправної схеми оголошено про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, накладено арешт на транспортний засіб,  вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів", - зазначили в СБУ.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила та блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації "Луганська народна республіка". Загальний обсяг коштів, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив 60 млн гривень.

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