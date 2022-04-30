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У Луганській області понад 99 тисяч споживачів знаходяться без світла

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Луганська область , Субота 30 квітня 2022 13:23
У Луганській області понад 99 тисяч споживачів знаходяться без світла У Луганській області у багатьох споживачів відсутнє світло (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області через обстріли знеструмлено 42 населених пункти, 29 - повністю та 13 частково. Також 99 295 споживачів перебувають без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, наразі відновлюють газ та світло в містах, в невеликих населених пунктах це зробити вже складно

Зазначається, що вчора російським снарядом було пошкоджено черговий газопровід в Лисичанську.

"Газовики та електрики ще якось відновлюють газ та світло у великих містах, де виникають незначні пошкодження. В критичних випадках до кінця активних бойових дій навряд чи щось відремонтуємо навіть в деяких районах Лисичанська і Сєвєродонецька. В невеликих населених пунктах це зробити вже складно, або неможливо, як от в Гірській громаді чи в Попасній", - написав голова ОВА.

Окрім того, газ є у 45 315 абонентів.

Також знеструмлені 42 населених пункти, 29 - повністю та 13 частково. Зокрема, 99 295 споживачів перебувають без електроенергії.

Обмежено водопостачання у Сєвєродонецьку. До того ж повністю відсутнє у Рубіжному, Попасній, Лисичанську, Новодружеську, Привіллі. Також відсутнє у населених пунктах, що обслуговує Попаснянський районний водоканал.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області два рятувальника потрапили під обстріл та отримали поранення.

Також ми писали, що у Луганській області заборонили відвідувати кладовища.

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