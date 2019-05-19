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В Луганській обл. правоохоронці вилучили арсенал зброї та вибухівки

Новини » Надзвичайні події    19.05.2019 - 12:52
В Луганській обл. правоохоронці вилучили арсенал зброї та вибухівки
Фото: арсенал зброї в Луганській області (lg.npu.gov.ua)

Поліцейські вилучили гранати, міни, автомати та набої

У Сватівському районі Луганської області оперативники карного розшуку у рамках кримінального провадження за фактом підриву філії банку провели слідчі дії та виявили велику кількість зброї та вибухівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що у селищі Містки Сватівського району правоохоронці у гаражі 58-річного чоловіка виявили арсенал зброї. На місце знахідки одразу прибули спеціалісти вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці вилучили у чоловіка 5 гранатометів РПГ-22 та РПГ-26, 6 автоматів Калашникова, 57 гранат РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ, 3 протипіхотні міни МОН-50, 5 запалів до мін, 53 запали до гранат, 36 магазинів до АК, близько 11 тис. набоїв та 15 сигнальних ракет.

 

Фото: арсенал зброї в Луганській області (lg.npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Донецькій обл. правоохоронці вилучили арсенал зброї. Поліцейські обстежили будинок та вилучили ручні протитанкові гранатомети, автомат з трьома магазинами до нього, а також цинк із набоями калібром 7,62 мм у кількості 728 штук та 48 набоїв калібром 5,45 та 9 мм

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