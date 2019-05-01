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В Донецькій обл. правоохоронці вилучили арсенал зброї

Новини » Надзвичайні події    01.05.2019 - 15:26
В Донецькій обл. правоохоронці вилучили арсенал зброї
Фото: вилучений арсенал зброї (police.dn.ua)

Було вилучено протитанкові гранатомети, автомат та набої

У Мирнограді (Донецька область) правоохоронці вилучили арсенал зброї та боєкомплекту, який зберігався у кинутій будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

В поліції розповіли, що під час патрулювання до співробітників поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що ним було виявлено арсенал зброї. На місце була направлено слідчо оперативна група, яка зайнялась обстеженням території.

"Поліцейські обстежили будинок та вилучили ручні протитанкові гранатомети, автомат з трьома магазинами до нього, а також цинк із набоями калібром 7,62 мм у кількості 728 штук та 48 набоїв калібром 5,45 та 9 мм", - повідомили в поліції.

Вилучений арсенал був спрямований на експертизу. В даний час поліція встановлює власника зброї. Також правоохоронцями було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

 

Фото: вилучений арсенал зброї (police.dn.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Рівненській обл. в нежитловому будинку виявили арсенал зброї. Повідомляється, що схрон знаходився в одному з нежитлових приміщень селища.

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