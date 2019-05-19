ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Луганской обл. правоохранители изъяли арсенал оружия и взрывчатки

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 12:52
В Луганской обл. правоохранители изъяли арсенал оружия и взрывчатки
Фото: арсенал оружия в Луганской области lg.npu.gov.ua)

Полицейские изъяли гранаты, мины, автоматы и патроны

В Сватовском районе Луганской области оперативники уголовного розыска в рамках уголовного производства по факту подрыва филиала банка провели следственные действия и обнаружили большое количество оружия и взрывчатки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу Нацполиции.

Сообщается, что в поселке Мостки Сватовского района правоохранители в гараже 58-летнего мужчины обнаружили арсенал оружия. На место находки сразу прибыли специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа.

Правоохранители изъяли у мужчины 5 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 6 автоматов Калашникова, 57 гранат РГД-5, Ф-1, РГО, РКГ, 3 противопехотные мины МОН-50, 5 запалов к минам, 53 запалы к гранатам, 36 магазинов к АК, около 11 тыс. патронов и 15 сигнальных ракет.

 

Фото: арсенал оружия в Луганской области lg.npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой обл. правоохранители изъяли арсенал оружия. Полицейские обследовали дом и изъяли ручные противотанковые гранатометы, автомат с тремя магазинами к нему, а также цинк с патронами калибром 7,62 мм в количестве 728 штук и 48 патронов калибра 5,45 и 9 мм

Прокуратура открыла дело из-за взрыва в Старобельске В Луганской области задержали боевика "ЛНР"
Новости Украины Луганскарсенал оружия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь