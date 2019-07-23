У Луганській обл. кандидат програв вибори до Ради через двійника

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кандидат отримав 19,37%, а його двійник - 3,44%

У Луганській області кандидат у нардепи на позачергових виборах до Верховної ради програв через двійника. Про це повідомляє Комітет виборців України у своєму Facebook.

КВУ зазначає, що кандидат втратив частину голосів через кандидата-двійника.

"На Луганщині окружна виборча комісія 106 завершила підрахунок голосів, визнавши обраним кандидата від "Слуги народу" О. Кузнєцова. За нього проголосували 21,49% виборців. На другому місці самовисуванець Ю. Фурман із результатом 19,37%. При цьому двійник цього кандидата, самовисуванець А. Фурман, отримав 3,44% голосів. Таким чином, з урахуванням цих голосів, перемогу в окрузі міг отримати Ю. Фурман", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 95% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради. Так, у партії "Слуга народу" 43.13% голосів. У "Опозиційної платформи "За життя" - 13.06% голосів. За партію "Європейська солідарність" проголосували 8.12% виборців.

Нагадаємо, ЦВК сьогодні почала приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками за результатами виборів. Першими здали протоколи 37-й округ Дніпропетровської області та 146-й округ Полтавської області.