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В Луганской области исчезают сирийские наемники, которых Россия бросает на "мясные штурмы"

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия активно вербует мужчин из Сирии, обещая им российские паспорта и оплачиваемую работу. Однако мало кто возвращается обратно.

Сирийских наемников отправляют на передовую, где они несут значительные потери.

В частности, в июле 2024 года 14 сирийских наемников, среди которых был Мохаммед Мансур, отправили на штурм позиций вблизи города Сватово Луганской области. В результате украинского обстрела большинство из них погибли, а запрос на эвакуацию раненых российские военные отклонили. Мансур сбежал с поля боя, а его отряд признали пропавшим без вести.

Недавно сирийские паблики сообщили о смерти еще одного наемника, Вахида Мурсала Аль-Шибли, который получил российский паспорт и воевал на Луганщине. Его отряд из семи сирийцев был разбит, а Мурсал умер из-за отсутствия эвакуации. Судьба других боевиков неизвестна.

"Россия наладила схему с туристическими фирмами для рекрутинга сирийцев на войну против Украины - сначала беднякам предлагают работу охранниками в российских нефтяных провинциях, а затем заманивают более высокой зарплатой для участия в "мясных штурмах", - заявили в ГУР. 

Наемники на войне против Украины

В июне, после гибели двух индийцев в русской армии, Индия требовала от России вернуть завербованных граждан. Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Москву пытался добиться скорейшего освобождения индийцев из русской армии.

Ранее стало известно, что в войне против Украины погибли восемь индийских наемников.

Кроме того, кроме индийцев Россия также пыталась вербовать сербов и украинцев, проживающих на оккупированных территориях.

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