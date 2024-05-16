В Луганской области захватчики отключили мобильную связь и устанавливают таксофоны, - ОВА

В населенных пунктах Луганской области, которые временно оккупированы с 2022 года, и находятся вблизи линии фронта, россияне выключили мобильную связь и устанавливают там таксофоны.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
"В оккупированных в 2022 году городах и селах вблизи линии фронта россияне уже давно отключили мобильную связь. Альтернатива - таксофоны, которые они устанавливают на улицах населенных пунктов", - сообщил он.
Ответственным за установку таксофонов в населенных пунктах является так называемое "минцифры лнр".
Лысогор отметил, что в Северодонецке, Лисичанске, Кременной и Сиротино уже заработали 27 таких аппаратов.
"По одному на несколько тысяч населения. С них можно позвонить на номера в пределах одного населенного пункта и попробовать вызвать экстренные службы", - добавил он.
В начале полномасштабного вторжения России в Украину Луганская область стала одной из главных мишеней. Российские войска, усиленные пророссийскими сепаратистами из так называемой "ЛНР", быстро захватили значительные части области.
В марте-мае 2022 года самые жестокие бои шли за город Северодонецк и прилегающие районы, которые стали ключевым плацдармом украинского сопротивления.
В июле 2022 года после длительных боев, россиянам удалось взять под контроль Северодонецк и Лисичанск, что знаменовало собой почти полную оккупацию Луганской области.
Согласно данным ISW, сейчас российские войска демонстрируют тактические продвижения в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях. Однако темп их наступательных операций, похоже, замедлился в течение последних суток.
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