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В Луганській області загарбники відключили мобільний зв'язок і встановлюють таксофони, - ОВА

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У населених пунктах Луганської області, які тимчасово окуповані з 2022 року, та знаходяться поблизу лінії фронту, росіяни вимкнули мобільний зв’язок і встановлюють там таксофони.

Про це заявив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива - таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів", - повідомив він. 

Відповідальним за встановлення таксофонів у населених пунктах є так зване "мінцифри лнр".

Лисогор зазначив, що у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів.

"По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстрені служби", - додав він. 

Окупація Луганської області

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Луганська область стала однією з головних мішеней. Російські війська, посилені проросійськими сепаратистами з так званої "ЛНР", швидко захопили значні частини області.

У березні-травні 2022 року найжорстокіші бої точилися за місто Сєвєродонецьк та прилеглі райони, які стали ключовим плацдармом українського опору.

У липні 2022 року після тривалих боїв, росіянам вдалося взяти під контроль Сєвєродонецьк та Лисичанськ, що знаменувало собою майже повну окупацію Луганської області.

Згідно з даними ISW, зараз російські війська демонструють тактичні просування у Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях. Однак темп їх наступальних операцій, схоже, сповільнився протягом останньої доби.

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