В Луганській області загарбники відключили мобільний зв'язок і встановлюють таксофони, - ОВА

"В окупованих у 2022 році містах і селах поблизу лінії фронту росіяни вже давно відключили мобільний зв’язок. Альтернатива - таксофони, які вони встановлюють на вулицях населених пунктів", - повідомив він.

Відповідальним за встановлення таксофонів у населених пунктах є так зване "мінцифри лнр".

Лисогор зазначив, що у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній і Сиротиному вже запрацювали 27 таких апаратів.

"По одному на декілька тисяч населення. З них можна зателефонувати на номери в межах одного населеного пункту та спробувати викликати екстрені служби", - додав він.