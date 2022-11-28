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Украинские военные показали, как выглядит освобожденная Макеевка (фото)

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Луганск, Понедельник 28 ноября 2022 13:35
Украинские военные показали, как выглядит освобожденная Макеевка (фото) Фото: ВСУ показали, как выглядит освобожденная Макеевка Луганской области (facebook.com/odalug)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали, как выглядит село Макеевка Луганской области после освобождения от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую областную государственную администрацию.

"Так выглядит освобожденная Макеевка. Сломанные судьбы людей, разрушенные оккупантами дома и множество российского металлолома", - говорится в сообщении.

Освобождение Макеевки Луганской области

Об освобождении Макеевки глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил 13 ноября. Официально Минобороны Украины подтвердило контроль над населенным пунктом 16 ноября, показав видео из деоккупированного села.

Позже глава ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в освобожденной Макеевке (Луганская область) не осталось ни одного уцелевшего дома. Там сейчас остаются около 30 человек. Они постоянно живут в подвалах из-за неприкращающихся обстрелов.

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