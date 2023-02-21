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В Николаевской области автомобиль энергетиков подорвался на мине

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 19:23
В Николаевской области автомобиль энергетиков подорвался на мине Фото: в Украине остается неразмененной еще значительная территория страны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елена Черкасец

Автомобиль с прикарпатскими энергетиками, которые работали на освобожденных территориях Николаевской области в Снегиревском районе, подорвался сегодня на взрывном устройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевоблэнерго .

"На деоккупированных территориях продолжается ликвидация последствий боевых действий. Энергетики, практически без перерыва на выходные, метр за метром, осматривают электросети и восстанавливают поврежденные участки. Переезжая с одного места работ на другое, автомобиль ГАЗ-66, в котором находилась бригада специалистов Прикарпатья" на противопехотную мину", - говорится в сообщении.

В Николаевской области автомобиль энергетиков подорвался на мине

Отмечается, что к счастью никто из специалистов не пострадал, однако бригадное транспортное средство теперь нуждается в ремонте.

"Мы благодарны коллегам, которые вот уже 3 месяца бок о бок с нами восстанавливают электросети Николаевской области, ежедневно рискуя жизнью и выкладываясь на 100%. Восстановление электроснабжения очень важная вещь, но человеческая жизнь - бесценна", - написали энергетики из Николаева.

Напомним, в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", предназначенный для детей, родителей и учителей, поскольку практически 30% государства все еще загрязнены взрывоопасными предметами.

Также украинские спасатели выпустили специальные детские комиксы, которые помогут родителям объяснить опасность взрывчатых предметов детям.

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Николаев Взрыв
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