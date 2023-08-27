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В Луганской области оккупанты устроили новый рейд по похищению местных жителей, - ЦНС

Фото: российские военные на оккупированной территории Луганской области похищают людей (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На временно оккупированной российскими захватчиками территории Луганской области зафиксировано увеличение случаев похищений местных жителей. Интервенты усилили репрессии, и пытаются найти представителей Сил сопротивления и украинского подполья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным центра, в Луганскую область прибыли дополнительные силы ФСБ РФ, которые занимаются поисками "диверсантов".

Так, в регионе увеличилось количество похищений местных жителей "полицейскими", которых вывезли в фильтрационные лагеря.

При этом в ЦНС отмечают, что эффект от репрессий будет обратным, и только усилит сопротивление захватчикам.

"Российские власти не понимают, что, несмотря на свои пропагандистские иллюзии, они лишь недолговечные оккупанты и Силы Обороны знают, где находится враг. Репрессии только усиливают сопротивление", - говорится в публикации.

Сопротивление оккупантам в Луганской области

На временно захваченной войсками РФ части Луганской области активно продолжают действовать украинские Силы сопротивления, и местные жители помогают ВСУ обнаруживать важные цели для ударов по объектам врага, складам, живой силе и технике.

Кроме того, партизаны в регионе также самостоятельно проводят диверсии.

Так, напомним, что в мае в результате взрыва во временно оккупированном Луганске получил ранение так называемый "и.о. главы МВД" "ЛНРовцев" Игорь Корнет. Также перед этим в Луганской области взорвали железнодорожные пути, по которым россияне перевозили технику.

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Луганск