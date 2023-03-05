В Луганской области оккупанты срочно ставят на военный учет подростков, - ОВА

По информации ведомства, в Луганской области оккупанты начали работу комиссий по первоначальной постановке граждан на военный учет.

"До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года, проживающих в так называемой “ЛНР”. То есть, тех, кого уже в следующем году можно будет бросить на фронт вместо кадровой российской армии", - подчеркивают в ОВА.

Также повестки продолжают вручать людям постарше, которые не состоят, но должны быть на военном учете.

Оккупанты уже усилили розыскные меры для тех, кто уклоняется от призыва. На основании запросов оккупационных военкоматов таких мужчин будут задерживать и сразу будут доставлять в пункты призыва.