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В Луганской области оккупанты создали лагеря резервистов из РФ, - Маляр

Фото: в Луганской области россияне создали лагеря из резервистов из РФ и арестантов из оккупированной Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне пытаются создать резервы местных жителей временно оккупированных территорий Украины и России. В частности, вблизи населенных пунктов Рогово и Можниковка Луганской области обустроено несколько лагерей, в которые под конвоем из РФ доставляются партии завербованных заключенных и арестованных жителей с оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

"До конца мая ожидается увеличение численности личного состава лагерей с прибытием еще двух партий узников из России, осужденных преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью", - рассказала она.

По данным Маляр, на сегодняшний день в указанных лагерях находится более 800 человек. С ними проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки, которые запланировано завершить в течение одного месяца.

"После прохождения узниками курса боевой подготовки, с ними будут заключены контракты, предусматривающие обязательное участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины", - добавила замминистра обороны.

Кроме того, Маляр рассказала, что в отдельных населенных пунктах на временно оккупированной территории Украины российские захватчики осуществляют облавы и задержание местных жителей.

"Во время облав всех задержанных проверяют на лояльность к оккупационному режиму, а мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, арестовывают, преимущественно по надуманным поводам", - пояснила она.

Как сообщалось, коллаборанты в Луганской области пытаются усилить мобилизацию в регионе и повысили призывной возраст для мужчин.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию местных жителей. В то же время россияне требуют взятки за то, чтобы не попасть в армию РФ.

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