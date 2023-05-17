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Оккупанты повысили призывной возраст для мужчин в Луганской области, - ОВА

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Луганская область, Среда 17 мая 2023 20:08
Оккупанты повысили призывной возраст для мужчин в Луганской области, - ОВА Фото: Оккупанты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Коллаборанты в Луганской области пытаются усилить мобилизацию в регионе и повысили призывной возраст для мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

"Захватчики повысили призывной возраст для мужчин, а в этом году мобилизуют и 18-летних юношей сразу после окончания школы. Это происходит из-за значительных потерь в рядах оккупационной армии. Две недели назад они собрали батальон количеством в 500 мужчин из числа бывших заключенных. Это подразделение отправили в лагерь подготовки, первые его части уже перебрасывают на передовую, фактически это "пушечное мясо", - говорится в заявлении.

Глава области добавил, что коллаборанты постепенно вывозят свои семьи в сторону РФ.

"Практика отключения мобильного интернета у так называемой "ЛНР" регулярна. Оккупанты контролируют трафик ведущего интернета", - пояснил Лысогор.

Также глава области сообщил, что из-за недавних взрывов в Луганске оккупанты увеличили количество блокпостов и рейдовых патрулей. Они ищут людей, которые могут помогать ВСУ.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию местных жителей. В то же время россияне требуют взятки за то, чтобы не попасть в армию РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация не достигла поставленных целей на войне в Украине и потому заставляет людей идти дальше.

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