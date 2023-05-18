В Луганской области нацгвардеец "приземлил" редкий российский дрон "Элерон"
Боец Национальной гвардии сбил редкий российский дрон "Элерон" из стрелкового оружия в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.
В Нацгвардии сообщают, что в Луганской области идут ожесточенные бои за Кременную, но украинские военные дают достойный отпор оккупантам.
Так, гвардиец с позывным Лютый после очереди из пулемета увидел, что выбил не только личный состав врага вокруг бронированной техники, но и вражеский беспилотник.
Нацгвардеец отметил, что "Элерон" - это довольно редкий экземпляр. Его сбили с помощью стрелкового оружия. Так, этот беспилотник является комплексом для воздушной разведки и наблюдения ближнего действия.
"Мне удалось захватить этот новый российский беспилотник относительно невредимым. Поэтому считаю охоту успешной, а интересные данные с этого дрона были переданы соответствующим инстанциям Силам обороны Украины", - добавил гвардеец 31 бригады Нацгвардии.
Напомним, украинские бойцы возле Лимана и Купянска подбили российский танк Т-72 и ликвидировали около 40 захватчиков.
Кроме того, наши защитники показали, как уничтожили очередную боевую машину пехоты россиян с одного выстрела.
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