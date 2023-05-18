ua ru
Чт, 18 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Луганской области нацгвардеец "приземлил" редкий российский дрон "Элерон"

Новина українською →
Луганская область, Четверг 18 мая 2023 18:51
В Луганской области нацгвардеец "приземлил" редкий российский дрон "Элерон" Фото: в Луганской области нацгвардеец "приземлил" редкий российский дрон "Элерон" (ngu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Боец Национальной гвардии сбил редкий российский дрон "Элерон" из стрелкового оружия в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии.

В Нацгвардии сообщают, что в Луганской области идут ожесточенные бои за Кременную, но украинские военные дают достойный отпор оккупантам.

Так, гвардиец с позывным Лютый после очереди из пулемета увидел, что выбил не только личный состав врага вокруг бронированной техники, но и вражеский беспилотник.

Нацгвардеец отметил, что "Элерон" - это довольно редкий экземпляр. Его сбили с помощью стрелкового оружия. Так, этот беспилотник является комплексом для воздушной разведки и наблюдения ближнего действия.

"Мне удалось захватить этот новый российский беспилотник относительно невредимым. Поэтому считаю охоту успешной, а интересные данные с этого дрона были переданы соответствующим инстанциям Силам обороны Украины", - добавил гвардеец 31 бригады Нацгвардии.

Напомним, украинские бойцы возле Лимана и Купянска подбили российский танк Т-72 и ликвидировали около 40 захватчиков.

Кроме того, наши защитники показали, как уничтожили очередную боевую машину пехоты россиян с одного выстрела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони Война России против Украины Луганск
NEWS
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
В Воздушных силах уточнили результаты ночной ракетной атаки: где были попадания
DAILY
Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Курс на Вильнюс. Что Украина хочет получить на саммите НАТО и чего ждать от Альянса