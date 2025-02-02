Зима и вред для авто: три способа защиты: три способа защиты

Зима пройдет, а нанесенные ею отметины останутся на самой дорогой части машины - кузове. Вашему вниманию рецепты защиты, которые пригодятся не только зимой, но и в любое время года - например, во время выездов на природу или при длительных поездках по загородным трассам.

Зимняя пора - настоящее испытание для лака и краски автомобиля: влага проникает в мельчайшие трещины и, замерзая ночью даже при небольшом морозе, льдом постепенно разрушает покрытие. На открытом металле рано или поздно начинается коррозия, тем более, если на него попадает соль, которой посыпают дороги против гололеда. Поэтому очень полезно, чтобы на зиму кузов был защищен одним из проверенных способов. Ниже мы предлагаем три варианта, которые отличаются не только по эффективности, но и по доступности с точки зрения автомобилиста.

Защитная пленка

Оклейка автомобиля пленкой, будь то полная или частичная, способ наиболее эффективный и "долгоиграющий" (не менее трех - пяти лет). Но он же один из самых дорогих и наименее приемлемый с точки зрения эстетики - ведь даже самую качественную пленку можно заметить, если рассматривать машину вплотную. Однако, самое главное, что пленка действительно защищает от царапин (да, буквально от царапин!) наиболее уязвимые зоны - как бамперы, низ и края дверей, капот, пороги и тому подобное.

Существует два типа пленок - виниловые и полиуретановые. Первые являются более дешевыми, но тонкими (около 0,08 мм), поэтому предоставляют скорее символическую защиту. Полиуретановые толще (0,20 - 0,36 мм) и благодаря своей эластичности лучше прилегают к изогнутым поверхностям, но они значительно дороже. В первую очередь среди полиуретановых встречаются пленки в широкой цветовой гамме, что упрощает подбор под цвет автомобиля. Хотя следует признать, что большинство автомобилистов выбирает прозрачные пленки как наименее заметные.

Нанесение защитной полироли

Максимально доступный способ защитить внешнюю поверхность кузова от зимних невзгод - покрытие так называемым твердым воском. Эту процедуру можно повести собственными силами, однако держится таких защита не более двух-трех месяцев, в зависимости от количества моек. И защищает воск не от царапин, а только от проникновения влаги и соли в микротрещины лакокрасочного покрытия, консервируя их. Это предотвращает возникновение коррозии и необходимость перекраски. Имейте также в виду, что восковые средства этого типа часто содержат абразив, который придает поверхности блеск, но вместе с тем уменьшают толщину слоя краски или лака. Также не путайте твердые воски с так называемым горячим воском, который используется для обливания автомобиля на автомойке.

Керамическое покрытие (керамика, нанокерамика)

Это так сказать промежуточный способ между пленкой и восковой полиролью. Керамика держится на кузове довольно долго, от года до двух-трех. Такая невидимая пленка достаточно прочная и часто обеспечивает защиту от легких царапин, следов от бомбардировки песком с солью, льдом и отсевом с дороги, от повреждений грубой травой.

Если отбросить рекламные соображения, надо признать, что керамика для кузова фактически является одним из видов защитной полироли. Однако, по сравнению с восковой полиролью, керамика обещает более надежную защиту. Это полимерный препарат, который наносится на кузов в жидком виде. После полимеризации жидкое средство превращается в пленку толщиной около 2-3 микрон. При желании керамику, как и воск, можно нанести собственными силами, но надо иметь более-менее теплое помещение и не менее дня свободного времени.

Коротко

Выбор типа дополнительной зимней защиты для авто зависит от финансовых возможностей владельца и от степени угроз, которые готовит зима для конкретной машины. Если она не эксплуатируется интенсивно на скоростных загородных трассах, на соленых улицах большого города и на проселочных дорогах с жесткой травой и ветками по бокам, возможно, на пленку или на керамику тратиться не стоит. Но восковую полироль можно посоветовать каждому - потому что она уберегает кузов от тех повреждений, которые зимой получают все без исключения авто.