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В Луганской области раздаются взрывы: оккупанты отчитываются о работе ПВО

Луганск, Воскресенье 09 июня 2024 10:28
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В Луганской области раздаются взрывы: оккупанты отчитываются о работе ПВО Фото: взрывы в Луганской области 9 июня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированной Луганской области 9 июня раздаются взрывы. Якобы, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

"Над оккупированной Луганской областью работает ПВО РФ", - пишет издание.

Как утверждают оккупанты, якобы авиация ВСУ запустила ракеты.

Взрывы в Луганске и области

Российские войска оккупировали часть Луганской области в 2014 году, в том числе Луганск. Сейчас город захватчики превратили в хаб для обеспечения группировки российских войск, участвующей в масштабном вторжении.

При этом украинские Силы обороны постоянно наносят удары по важным объектам россиян в Луганской области, намереваясь нарушить логистику врага и оставить без обеспечения топливом. Например, 7 июня, Луганск находился под сильным обстрелом. "Прилеты" фиксировали в районе дислокации оккупантов.

Эпицентром взрывов стали аэропорт, авиаремонтный завод, трасса к российской границе и казармы бывшего Луганского высшего военного училища штурманов.

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