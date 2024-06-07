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Луганск был под мощным обстрелом: глава ОВА раскрыл новые детали

Луганск, Пятница 07 июня 2024 15:42
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Луганск был под мощным обстрелом: глава ОВА раскрыл новые детали Фото: Артем Лысогор, глава Луганской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Временно оккупированный Луганск сегодня, 7 июня, утром находился под сильным обстрелом. "Прилеты" фиксировали в районе дислокации оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Артема Лысогора в Telegram.

Он рассказал, что, по информации местных жителей, всего в Луганске слышали от семи до 20 взрывов.

Лысогор обратил внимание, что видео "прилетов" локализованы в районе Острой Могилы, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов. Там дислоцируются российские оккупанты.

Также там находится аэропорт, авиаремонтный завод и проходит трасса к российской границе. Эту трассу враг использует для перевозки грузов, оружия и личного состава.

Глава ОВА напомнил и о сообщениях насчет "прилета" по нефтебазе - в четвертый раз за последние два месяца.

"То есть прилетает исключительно по давней и оборудованной военной инфраструктуре захватчиков", - подчеркнул Лысогор.

Он добавил, что западное оружие, которое получает Украина, очень точное. И если бы ПВО россиян не работала бы над жилыми кварталами, то сообщений о пострадавших среди гражданских и детей не было бы.

"Только Россия несет ответственность за жертвы среди местных жителей Луганска", - уточнил глава ОВА.

Что предшествовало

Напомним, сегодня утром в Луганске прогремели взрывы. Об этом начали сообщать в сети.

Партизаны сообщали о том, что во временно оккупированном городе был "прилет" по нефтебазе, а в районе Острой Могилы после взрывов начался пожар.

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