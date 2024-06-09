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В Луганській області лунають вибухи: окупанти звітують про роботу ППО

Луганськ, Неділя 09 червня 2024 10:28
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В Луганській області лунають вибухи: окупанти звітують про роботу ППО Фото: вибухи в Луганській області 9 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованій Луганській області 9 червня лунають вибухи. Нібито працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

"Над окупованою Луганщиною працює ППО РФ", - пише видання.

Як стверджують оккупанти, нібито авіація ЗСУ запустила ракети.

Вибухи в Луганську та області

Російські війська окупували частину Луганської області у 2014 році, зокрема Луганськ. Наразі місто загарбники перетворили на хаб для забезпечення угруповання російських військ, що бере участь у масштабному вторгненні.

При цьому українські Сили оборони постійно завдають ударів по важливих об'єктах росіян у Луганській області, маючи намір порушити логістику ворога та залишити без забезпечення паливом. Наприклад, 7 червня Луганськ знаходився під сильним обстрілом. "Прильоти" фіксували у районі дислокації окупантів.

Епіцентром вибухів стали аеропорт, авіаремонтний завод, траса до російського кордону та казарми колишнього Луганського вищого військового училища штурманів.

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