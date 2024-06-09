В Луганській області лунають вибухи: окупанти звітують про роботу ППО
У тимчасово окупованій Луганській області 9 червня лунають вибухи. Нібито працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
"Над окупованою Луганщиною працює ППО РФ", - пише видання.
Як стверджують оккупанти, нібито авіація ЗСУ запустила ракети.
Вибухи в Луганську та області
Російські війська окупували частину Луганської області у 2014 році, зокрема Луганськ. Наразі місто загарбники перетворили на хаб для забезпечення угруповання російських військ, що бере участь у масштабному вторгненні.
При цьому українські Сили оборони постійно завдають ударів по важливих об'єктах росіян у Луганській області, маючи намір порушити логістику ворога та залишити без забезпечення паливом. Наприклад, 7 червня Луганськ знаходився під сильним обстрілом. "Прильоти" фіксували у районі дислокації окупантів.
Епіцентром вибухів стали аеропорт, авіаремонтний завод, траса до російського кордону та казарми колишнього Луганського вищого військового училища штурманів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.