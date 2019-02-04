У Луганську затримали бойовика "ЛНР"

36-річний місцевий житель у 2016 підписав контракт з одним з підрозділів бойовиків

Полиция Луганской области задержала местного жителя, который состоял в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

По словам 36-летнего местного жителя, в 2016 году он согласился на предложение знакомого, подписал контракт с одним из подразделений боевиков и проходил обучение на учебной базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в г. Луганск.

Мужчина задержан, с ним проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее РБК-Украина писало о задержании боевика "ЛНР" в Харькове.

В СБУ сообщали, что он сопровождал транспортные средства боевиков, которые перевозили на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей незаконные грузы, в частности контрабандные товары.

Также в Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирование боевиков "Луганской народной республики".