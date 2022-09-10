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В окупованій Луганської області мобілізують чоловіків старше 60 років, - ОВА

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Україна, Субота 10 вересня 2022 15:40
В окупованій Луганської області мобілізують чоловіків старше 60 років, - ОВА Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій частині Луганської області підконтрольні росіянам "адміністрації" продовжують проводити так звану "мобілізацію" та відправляти на фронт майже всіх чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Під час примусової "мобілізації" у Луганській області забирають навіть чоловіків 60+", - заявив Гайдай.

Також очільник області повідомив, що окупанти набирають до своїх лав чоловіків із хронічними хворобами. За його словами, варіанти виїзду з окупованої території ще залишаються.

Нагадаємо, що бойовик з так званої "ЛНР" розповідав про втечу з Балаклії (Харківської області) до Луганська. Окупанти бояться контрнаступу українських бійців.

Також Збройні сили України ведуть контрнаступальні дії в Луганській області. Українським воїнам вдалося частково просунутися і закріпитися на нових позиціях.

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