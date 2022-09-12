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На війну в Україну росіяни відправили жителів Камчатки та Далекого Сходу

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Понеділок 12 вересня 2022 16:02
На війну в Україну росіяни відправили жителів Камчатки та Далекого Сходу Фото: На війну в Україну росіяни відправили жителів Камчатки та Далекого Сходу (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чергова ротація російських військових складається з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки, оскільки вони більш адаптовані до холодної та морозної погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту", - йдеться у повідомленні.

Також вербувальникам вдалося привабити певну частину росіян з північних регіонів. Їм обіцяють високі зарплати, які за словами самих "новобранців", їм не заробити за все життя.

"Також в РФ оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який знаходиться в Україні", - заявили в розвідці.

Таким чином офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби. Проте весь особовий склад, який відправляють на війну в Україну, має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знає про реальний стан справ бойових дій в регіоні.

Нагадаємо, що нові російські підрозділи оснащують радянською технікою, з якої близько 40% не боєздатні.

Втікаючи з Харківської області, окупанти активно мародерили та обкрадали будинки і школи.

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