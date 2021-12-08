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Луганська ОДА просить Верещук добитися від РФ зняття вугільної блокади місцевої ТЕС

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Луганськ, Середа 08 грудня 2021 16:57
Луганська ОДА просить Верещук добитися від РФ зняття вугільної блокади місцевої ТЕС Фото: Луганська ТЕС (reform.energy)
Автор: Наталія Гурковська

Луганська ОДА просить міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук сприяти вирішенню питання поставки антрацитового вугілля на Луганську ТЕС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на лист голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

"З метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації просимо Вас ініціювати на засіданні Робочої підгрупи з соціально-економічних питань Тристоронньої контактної групи розгляд питання щодо погодження з Мінекономіки РФ квот на відвантаження антрацитової марки вугілля для Луганської ТЕС", - йдеться у листі.

В ОДА також зазначили, що станція працює на вугіллі марки антрацит, яке через відсутність залізничних підходів з території України постачається підприємству лише з Росії.

В якості тимчасової альтернативи Луганська ТЕС також може використовувати природний газ, однак для цього потрібна вказівка для державної монополії НАК "Нафтогаз України".

У своєму листі ОДА наголошує, що вугільна блокада РФ може призвести до знеструмлення стратегічних підприємства та об’єктів критичної інфраструктури області, а разом з тим сотень шкіл та дитячих садків, понад пів сотні медичних закладів. Крім того, більш ніж 250 тис. абонентів можуть залишитися без питної води, а в розпал зими без тепла може залишитися майже 9 тис. мешканців м. Щастя.

Нагадаємо, що Луганська ТЕС з 2014 року не має залізничного сполучення з рештою території України. Дві під’їдні колії проходять з окупованої території і зі сторони Росії. За 7 років "Укрзалізниця" попри обіцянки так і не збудувала залізничну колію до міста Щастя.

Відтак місто і ТЕС повністю фізично залежні від залізничних поставок виключно з території РФ. З 1 листопада 2021 року Росія заборонила поставки вугілля на Луганську ТЕС в рамках вугільної блокади України.

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Луганская ТЭС
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