Жителі Луганської області звернулися до Зеленського через вугільну блокаду РФ місцевої ТЕС

Жителі Луганщини звернулися президента, прем’єра та губернатора з проханням вирішити ситуацію з блокуванням Росією поставок вугілля на Луганську ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Громадської ради при Щастинській міській військово-цивільній адміністрації (ВЦА) Андрія Гундертайло у Facebook .

Він розповів, що таке рішення було прийняте на екстреному позачерговому засіданні Громадської ради при Щастинській міській ВЦА.

Засідання було скликане через рішення РФ заблокувати поставки вугілля в Україну, які за відсутності залізничної колії з контрольованої частини України є єдиним джерелом поставки вугілля на Луганську ТЕС.