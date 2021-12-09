Жителі Луганської області звернулися до Зеленського через вугільну блокаду РФ місцевої ТЕС
Жителі Луганщини звернулися президента, прем’єра та губернатора з проханням вирішити ситуацію з блокуванням Росією поставок вугілля на Луганську ТЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Громадської ради при Щастинській міській військово-цивільній адміністрації (ВЦА) Андрія Гундертайло у Facebook.
Він розповів, що таке рішення було прийняте на екстреному позачерговому засіданні Громадської ради при Щастинській міській ВЦА.
Засідання було скликане через рішення РФ заблокувати поставки вугілля в Україну, які за відсутності залізничної колії з контрольованої частини України є єдиним джерелом поставки вугілля на Луганську ТЕС.
Раніше стало відомо, що для недопущення виникнення надзвичайної ситуації в регіоні Луганська ОДА звернулась до міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук з проханням сприяти зняттю блокади на поставку вугілля на Луганську ТЕС.
Як зазначалось, в якості тимчасової альтернативи станція також може використовувати природний газ, але для цього потрібна вказівка для державної монополії НАК "Нафтогаз України".