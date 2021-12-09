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Жителі Луганської області звернулися до Зеленського через вугільну блокаду РФ місцевої ТЕС

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Луганськ, Четвер 09 грудня 2021 18:08
Жителі Луганської області звернулися до Зеленського через вугільну блокаду РФ місцевої ТЕС Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Жителі Луганщини звернулися президента, прем’єра та губернатора з проханням вирішити ситуацію з блокуванням Росією поставок вугілля на Луганську ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Громадської ради при Щастинській міській військово-цивільній адміністрації (ВЦА) Андрія Гундертайло у Facebook.

Він розповів, що таке рішення було прийняте на екстреному позачерговому засіданні Громадської ради при Щастинській міській ВЦА.

Засідання було скликане через рішення РФ заблокувати поставки вугілля в Україну, які за відсутності залізничної колії з контрольованої частини України є єдиним джерелом поставки вугілля на Луганську ТЕС.

Раніше стало відомо, що для недопущення виникнення надзвичайної ситуації в регіоні Луганська ОДА звернулась до міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук з проханням сприяти зняттю блокади на поставку вугілля на Луганську ТЕС.

Як зазначалось, в якості тимчасової альтернативи станція також може використовувати природний газ, але для цього потрібна вказівка для державної монополії НАК "Нафтогаз України".

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