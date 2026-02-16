Луганщине грозит срыв посевной: враг забирает топливо у фермеров, готовя региону голод
Российские захватчики на временно оккупированной Луганщине перешли к открытому ограблению аграрного сектора.
Как пишет РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Луганской ОГА Алексей Харченко.
По словам чиновника, оккупационная власть издала приказ, который фактически ставит крест на будущей посевной кампании и грозит региону масштабным дефицитом продовольствия.
Так, в так называемой "ЛНР" фермеров и руководителей предприятий поставили перед фактом: они должны отдать не менее 30% своих запасов дизельного топлива.
В оккупационной администрации это комментируют нехваткой дизельного топлива в подразделениях российской армии, действующих на территории Луганщины. Таким образом, фермеров и предпринимателей заставляют за свой счет спонсировать войну против собственной страны.
Последствия этого решения могут быть катастрофическими:
- изъятие трети горючего накануне полевых работ парализует работу техники;
- без посевной Луганщина останется без урожая, что в условиях оккупации является прямой дорогой к гуманитарному коллапсу.
Полная изоляция: в Лутугино исчез общественный транспорт
Пока дизель отбирают для танков, гражданская инфраструктура разваливается. В Лутугино жители остались без автобусного сообщения. Оккупанты провалили закупку услуг перевозки, потому что ни один местный предприниматель не захотел участвовать в тендерах.
Отныне люди в поселках отрезаны от городов. Передвижение возможно только на собственном авто (если оккупанты еще не отобрали топливо) или на такси, цены на которые стали неподъемными для большинства.
Действия захватчиков свидетельствуют о критическом состоянии их логистики и полном безразличии к судьбе людей в оккупации.