В Луганской области продают иранские товары, - ЦНС

На временно оккупированных территориях в магазинах появились иранские товары. Их заметили в Луганской области.

"Так, в магазинах Белокуракино появились кисломолочная продукция иранского производителя Sabah industrial group, свидетельствующая об очередном сближении Ирана и страны-террориста", - говорится в сообщении.

Также в ЦНС отметили, что до деоккупации Херсона на полках местных магазинов также продавали товары из Ирана. Таким образом, "Иран помогает России покрыть дефицит товаров", которые уже не производятся на территории РФ, или больше не импортируются в нее.

"Заметим, торговая изоляция россии - это один из самых надежных способов лишить агрессора бюджетных доходов и военных технологий. Именно поэтому важно не только расширить санкции, но и сделать невозможным любые способы их обхода", - добавили в Центре Национального сопротивления.