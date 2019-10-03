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Лугано - Динамо: анонс матчу

Новини » Спорт    03.10.2019 - 11:55
Лугано - Динамо: анонс матчу
Фото: "Лугано" - "Динамо" (twitter.com/dynamokyiv)

Готуємося до поєдинку 2 туру групового етапу Ліги Європи

"Лугано" та "Динамо" зустрінуться у поєдинку другого туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекерські контори віддають невелику перевагу киянам. Напередодні "біло-сині" вирушили на гру в складі 21 футболіста.

3 жовтня 22:00
Санкт-Галлен, стадіон "Кібун Парк"

Київське "Динамо" в стартовому турі турніру здолало на своєму полі "Мальме" з рахунком 1:0. Переможний гол на 84 хвилині забив Віталій Буяльський. Він разом з Артемом Шабановим потрапив в сотню кращих за підсумками першого туру за версією УЄФА.

"Лугано" ж на старті групового турніру поступився з тим же рахунком в Копенгагені однойменному клубу.

На даний момент швейцарський клуб посідає дев'яте місце у внутрішньому чемпіонаті, а "Динамо" йде на третьому рядку в чемпіонаті української Прем'єр-ліги.

За всю історію команди не зустрічалися в офіційних поєдинках. Однак "Лугано" раніше вже змагався з представником України в єврокубках - донецьким "Шахтарем" у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2001/02 (швейцарці поступилися 0:3 в гостях і 2:1 вдома). "Динамо" зустрічалося зі швейцарськими клубами 12 разів.

УЄФА призначив арбітрів на матч "Лугано" - "Динамо" у Лізі Європи Форвард "Лугано" може пропустити матч Ліги Європи з "Динамо"
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