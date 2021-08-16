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Lufthansa та інші авіакомпанії призупинили польоти над Афганістаном

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Кабул, Понеділок 16 серпня 2021 12:10
Lufthansa та інші авіакомпанії призупинили польоти над Афганістаном Фото: німецька Lufthansa перенаправляє рейси (flickr.com/southbound228)
Автор: РБК-Україна

Німецька Lufthansa та інші найбільші світові авіакомпанії через ситуації в Афганістані призупинили польоти в його повітряному просторі. В результаті збільшилася тривалість рейсів, наприклад, до Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на zeit.de.

Повідомляється, що Lufthansa тимчасово призупиняє польоти над Афганістан, це стосується й асоційованих авіакомпаній Swiss та Austrian Airlines. Через цей захід польоти до Індії в даний час займають на годину більше часу.

При цьому представник Lufthansa зазначає, що компанія хоче взяти участь у масовій евакуації з Афганістану. Міністерство закордонних справ Німеччини вивчає дане питання.

Водночас, як пише Al Jazeera, свої літаки в повітряний простір Афганістану не пускають такі великі авіалінії, як United Airlines, British Airways і Virgin Atlantic. За даними сайті відстеження польотів FlightRadar24, з ранку 16 серпня більшість комерційних рейсів облітали Афганістан через сусідні Іран і Пакистан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі масової евакуації в аеропорту Кабула американські військові відкрили "попереджувальний" вогонь. Відомо про загибель п'яти осіб.

Сьогодні з ранку в аеропорту люди відчайдушно штурмують літаки, які проводять евакуацію з Афганістану. Вони намагаються залишити країну після того, як ісламісти з "Талібану" відновили повний контроль над країною.

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