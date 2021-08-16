Lufthansa та інші авіакомпанії призупинили польоти над Афганістаном

Німецька Lufthansa та інші найбільші світові авіакомпанії через ситуації в Афганістані призупинили польоти в його повітряному просторі. В результаті збільшилася тривалість рейсів, наприклад, до Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на zeit.de .

Повідомляється, що Lufthansa тимчасово призупиняє польоти над Афганістан, це стосується й асоційованих авіакомпаній Swiss та Austrian Airlines. Через цей захід польоти до Індії в даний час займають на годину більше часу.

При цьому представник Lufthansa зазначає, що компанія хоче взяти участь у масовій евакуації з Афганістану. Міністерство закордонних справ Німеччини вивчає дане питання.

Водночас, як пише Al Jazeera, свої літаки в повітряний простір Афганістану не пускають такі великі авіалінії, як United Airlines, British Airways і Virgin Atlantic. За даними сайті відстеження польотів FlightRadar24, з ранку 16 серпня більшість комерційних рейсів облітали Афганістан через сусідні Іран і Пакистан.