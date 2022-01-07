Найкращі футболісти 2021 року: ФІФА назвала трьох претендентів
У п'ятницю, 7 січня, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) назвала претендентів на звання найкращого футболіста 2021 року. За версією ФІФА, це троє людей - двоє нападників і один півзахисник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ФІФА в Twitter.
Так, на звання найкращого претендує нападник збірної Польщі та німецького клубу "Баварія" (Мюнхен) Роберт Левандовський.
Другим номінантом на приз став нападник збірної Аргентини та французького клубу "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі.
Також у категорію найкращих увійшов півзахисник збірної Єгипту та англійського клубу "Ліверпуль" Мохаммед Салах.
Нагадаємо, 29 листопада відбулася церемонія вручення найпрестижнішої індивідуальної футбольної нагороди - "Золотий м'яч-2021". Найкращим футболістом став 34-річний нападник паризького "ПСЖ" Ліонель Мессі.