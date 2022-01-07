Лучшие футболисты 2021 года: ФИФА назвала трех претендентов
В пятницу, 7 января, Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года. По версии ФИФА, это три человека - два нападающих и один полузащитник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ФИФА в Twitter.
Так, на звание лучшего претендует нападающий сборной Польши и немецкого клуба "Бавария" (Мюнхен) Роберт Левандовский.
Вторым номинантом на приз стал нападающий сборной Аргентины и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.
Также в категорию лучших вошел полузащитник сборной Египта и английского клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах.
Напомним, 29 ноября состоялась церемония вручения престижнейшей индивидуальной футбольной награды - "Золотой мяч-2021". Лучшим футболистом стал 34-летний нападающий парижского "ПСЖ" Лионель Месси.