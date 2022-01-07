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Лучшие футболисты 2021 года: ФИФА назвала трех претендентов

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Пятница 07 января 2022 19:05
Лучшие футболисты 2021 года: ФИФА назвала трех претендентов Фото: ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 7 января, Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на звание лучшего футболиста 2021 года. По версии ФИФА, это три человека - два нападающих и один полузащитник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ФИФА в Twitter.

Так, на звание лучшего претендует нападающий сборной Польши и немецкого клуба "Бавария" (Мюнхен) Роберт Левандовский.

Вторым номинантом на приз стал нападающий сборной Аргентины и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

Также в категорию лучших вошел полузащитник сборной Египта и английского клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах.

Напомним, 29 ноября состоялась церемония вручения престижнейшей индивидуальной футбольной награды - "Золотой мяч-2021". Лучшим футболистом стал 34-летний нападающий парижского "ПСЖ" Лионель Месси.

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