Краще надіти маску. Смог, що накрив Київ та Миколаїв, дістався Одеси

Крім Києва та Миколаєва, куди смог помітили ще в понеділок, 22 серпня, задимлення дісталося і Одеси, але вже сьогодні.

"У нас зараз є північний повітряний потік, який несе повітря разом з піском з пустелі Середньої Азії. Вся Україна зараз покрита цією хмарою пилу. У нас буває винос цього пилу або з африканських пустель, з Сахари або, як у цьому випадку, з азійських. Літом це буває досить часто. Може не кожного року, але за останні декілька років я пам'ятаю мінімум три-чотири таких випадки", - розповів він.

За даними експерта, цей смог не добре може позначитись на здоров'ї. Тож Степаненко порекомендував в цей період користуватися масками, аби захистити органи дихання від потрапляння пилу.

Водночас, він заспокоїв, що вже через кілька днів пил почне осідати.