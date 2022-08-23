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Краще надіти маску. Смог, що накрив Київ та Миколаїв, дістався Одеси

Фото: смог помічено в Одесі 23 серпня (unsplash com)
Автор: Наталія Гурковська

Крім Києва та Миколаєва, куди смог помітили ще в понеділок, 22 серпня, задимлення дісталося і Одеси, але вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пояснення ректора Одеського державного екологічного університету Сергія Степаненка.

"У нас зараз є північний повітряний потік, який несе повітря разом з піском з пустелі Середньої Азії. Вся Україна зараз покрита цією хмарою пилу. У нас буває винос цього пилу або з африканських пустель, з Сахари або, як у цьому випадку, з азійських. Літом це буває досить часто. Може не кожного року, але за останні декілька років я пам'ятаю мінімум три-чотири таких випадки", - розповів він.

За даними експерта, цей смог не добре може позначитись на здоров'ї. Тож Степаненко порекомендував в цей період користуватися масками, аби захистити органи дихання від потрапляння пилу.

Водночас, він заспокоїв, що вже через кілька днів пил почне осідати.

Як повідомлялося, смог у Києві, який був помічений в понеділок, 22 серпня і розтягнувся по Київській області зникне тільки сьогодні. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частинками з Каспійської низовини.

Така сама ситуація спостерігається і над Миколаєвом та областю.

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Одеса