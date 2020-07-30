Вукоєвич і Гусєв увійшли до тренерського штабу Луческу в "Динамо"

Мірча Луческу під час презентації як нового головного тренера київського "Динамо" розповів, що в його тренерський штаб увійдуть Огнен Вукоєвич, Олег Гусєв, Дієго Лонго і Михайло Михайлов. Також наставник розповів про їхні функції в клубі.

Відеотрансляція події велася на клубному Youtube каналі.

"І Вуко, і Олег повинні будуть розуміти мою філософію, повинні приймати її, вивчати для того, щоб вони далі передали її гравцям. Вони будуть важливі фігури на футбольному полі", - сказав Мірча.

Гусєв буде займатися групою атаки, а Вукоєвич - працювати з гравцями середини поля. Сам наставник буде займатися обороною і контролювати загальний процес.

Тренером по фізичній підготовці буде італієць Дієго Лонго. Також він буде займатися проблемами в організації. Тренером воротарів залишається Михайло Михайлов, який також входив в тренерський штаб попереднього наставника Олексія Михайличенка. Сам Михайличенко повернеться в клуб на посаду спортивного директора.

Також в тренерському штабі працюватиме молдавський фахівець Еміл Карас. На презентації Луческу він виконував роль перекладача.

Також Луческу прокоментував інформацію, що гендиректор "Шахтаря" умовив його колишнього помічника в штабі "гірників" Олександра Спиридона відмовився від аналогічної роботи в "Динамо". З його слів, відмова пов'язана з сімейними проблемами.

Нагадаємо, Луческу був призначений головним тренером "Динамо" минулого тижня.

Проти призначення румунського фахівця менеджером команди виступили ультрас клубу.