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Какие документы могут проверять у мужчин 18-60 лет во время войны: объяснение адвоката

Четверг 12 сентября 2024 09:58
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Какие документы могут проверять у мужчин 18-60 лет во время войны: объяснение адвоката Фото: военный билет (zoda gov.ua)
Автор: Нина Еланская
Эксперт: Татьяна Даниленко

Вопрос того, какие документы и кто из уполномоченных лиц могут проверяться у военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, урегулирован законодательством Украины. Проверки должны проводиться во время мобилизации (кроме целевой).

Для разъяснения РБК-Украина обратилось к управляющей АБ "Татьяны Даниленко" адвокату Татьяне Даниленко .

Таким образом, уполномоченные представители ТЦК и СП или полицейские, а также представители Госпогранслужбы вправе требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Вместо бумажного военно-учетного документа можно показать его электронную версию. Благодаря изменениям в законодательстве бумажная и электронная форма обладают одинаковой юридической силой.

Даниленко пояснила, что в соответствии с предъявленным военно-учетным документом, персональные данные имеют право сверить с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Какие документы должны носить с собой военнообязанные мужчины и женщины

В условиях военного положения в Украине военнообязанным женщинам достаточно иметь при себе только паспорт, который по требованию уполномоченного лица он должен предъявить. Паспорт может быть как в бумажном виде, так и в качестве ID-карты, а также электронный паспорт "Действия".

Военнообязанные мужчины кроме паспорта должны иметь военно-учетный документ. Его можно получить ТЦК, а после изменений в законодательстве от 18 мая 2024 года – в ЦНАПах или мобильном приложении "Резерв+".

Напомним, что после изменений, введенных 18 мая 2024 года, ЦНАП расширил свои услуги для военнообязанных. Они могут осуществлять постановку на военный учет, обновление и замена учетных данных, получение военно-учетных документов, консультаций и т.п.

Раньше мы рассказывали, без каких документов нельзя пересекать блокпост.

Зачем действительно повестки рассылать по почте - читайте в материале РБК-Украина.

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