Лубинец заявил, что Россия производит судилище над задержанным украинским предпринимателем

Российские власти незаконно удерживают одного из граждан Украины. На территории РФ ему выдвигают новые обвинения, а также приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

По его словам, речь идет об украинце Александре Марченко, который в конце 2018 года уехал в город Донецк через Москву. Там он хотел подать документы на возвращение его угнанного автомобиля. Однако мужчина был задержан службой "ДНР".

"Более месяца мужчина незаконно удерживался без связи и родным было неизвестно о его месте содержания. В дальнейшем его передали в ФСБ РФ", - написал Лубинец.

Омбудсмен рассказал, что за год пребывания на территории РФ украинец был приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также российские власти постоянно нарушали его права.

"Не предоставлялось медицинское обеспечение, которое ему жизненно необходимо, после того, как мужчина в 2016 году перенес рак щитовидной железы, в связи с чем она была удалена в результате хирургического вмешательства. Также уже во время заключения заболел коронавирусом и снова ему не предоставили необходимую медицинскую помощь", - рассказал Лубинец.

Позже Марченко был этапирован отбывать свое наказание на Забайкалье, регион РФ, где морозы достигают 40 градусов ниже нуля. Украинцу трудно было адаптироваться в новых условиях.

Кроме этого, в 2022 году суд внес в его дела данные о том, что он "склонен к суициду". При этом не была проведена ни одна экспертиза в отношении Марченко для того, чтобы установить такой статус.

После начала полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года на украинца осуществляется постоянное давление.

"Его лишают возможности контактировать с родственниками, он изолирован, его безосновательно отправляют в ШИЗО на длительный срок. В конце 2022 года возбудили административное дело в связи с дискредитацией военных сил РФ, признали виновным и назначили наказание в виде штрафа (30 000 рублей). судебном заседании и на допросах гражданин Украины неоднократно уверял, что никаких публичных высказываний по поводу "СВО" в присутствии осужденных не высказывал и вину свою не признает", - написал омбудсмен.

В этом году Марченко был переведен в единственное помещение камерного типа как "злостного нарушителя".

"Призываю все международное сообщество посодействовать с целью прекращения произвола над гражданином Украины Марченко А.И для восстановления его прав и освобождения от незаконного содержания", - подчеркнул Лубинец.