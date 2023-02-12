Украина поднимет в ООН вопрос незаконного удержания политзаключенных Россией

Украина отправила письмо в комитет ООН по предотвращению пыток и будет требовать создания международного трибунала, который осудит высшее военно-политическое руководство РФ за незаконное удержание и смерти украинцев в российских колониях.

Об этом заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "НВ" .

"Мы направили срочное письмо в комитет ООН по предотвращению пыток. Я сейчас готовлю письмо во все другие международные учреждения, которые должны фиксировать факты незаконного содержания и убийства наших граждан на территории РФ. То, что происходит, - это нонсенс. Граждане Украины проживали на своей территории законным образом, а эту территорию незаконно аннексировала РФ, и после того обвиняют граждан Украины по российскому законодательству", - заявил он.

Он отметил, что пока нет четкой серьезной реакции со стороны международного сообщества на преступления РФ.

"Я очень хотел бы (сейчас мы готовим отдельные документы), чтобы это стало отдельным (вопросом) рассмотрения Совета безопасности ООН и генеральной ассамблеи ООН относительно незаконного удержания тысяч и десятков тысяч гражданских лиц РФ", - добавил Лубинец.

Он подчеркнул, что с 2014 года Россия "незаконно держит, арестовывает без всяких доказательств, осуждает, дает большие сроки, будто обвиняет всех в участии в террористической организации или в шпионаже в пользу Украины на территории РФ".

"По этому вопросу надо делать отдельную резолюцию, которая должна стать дополнительным фактом, аргументом продолжения санкционной политики против РФ, наложения новых санкций на руководителей российского государства, на всех, кто принимает в этом участие", - заявил омбудсмен.

Он также добавил, что Украина будет требовать создания международного трибунала для российского руководства.

"И это дополнительный аргумент, чтобы наконец принять решение создать международный трибунал, который осудит высшее военно-политическое руководство РФ, уже окончательно признав, что во главе стоят террористы", - заявил он.