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Лубинец опроверг информацию о соглашении между Украиной и Россией по обмену детьми

Пятница 27 сентября 2024 11:07
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Лубинец опроверг информацию о соглашении между Украиной и Россией по обмену детьми Фото: обмудсмен Дмитрий Лубинец (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию, распространившуюся в одном из иностранных медиа о якобы заключенном соглашении между Украиной, Россией и Катаром по обмену детьми. Он назвал эти утверждения откровенным продвижением российских нарративов и подчеркнул, что никакого подобного соглашения не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмена в Telegram.

По его словам, Катар выполняет роль посредника в процессе возвращения незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей, за что Украина выражает глубокую благодарность.

В то же время Лубинец подчеркнул, что Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, а также не препятствует их возвращению в Россию.

"Международное гуманитарное право не предусматривает такого процесса как обмен детьми. До какого цинизма надо дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации?" - отметил он.

"Обмен" детьми

Французское издание Le Monde со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщило, что Катар достиг договоренности с Украиной и Россией о возвращении тринадцати детей, перемещенных в результате войны, под своей эгидой.

Вроде бы девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине, а в Россию вернутся четверо несовершеннолетних.

Источник агентства Agence France-Presse (AFP) уточнил, что речь идет о девяти украинских детях в возрасте от 12 до 17 лет и четырех русских в возрасте от 2 до 7 лет.

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