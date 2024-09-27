Лубинец опроверг информацию о соглашении между Украиной и Россией по обмену детьми
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг информацию, распространившуюся в одном из иностранных медиа о якобы заключенном соглашении между Украиной, Россией и Катаром по обмену детьми. Он назвал эти утверждения откровенным продвижением российских нарративов и подчеркнул, что никакого подобного соглашения не существует.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение омбудсмена в Telegram.
По его словам, Катар выполняет роль посредника в процессе возвращения незаконно депортированных и принудительно перемещенных украинских детей, за что Украина выражает глубокую благодарность.
В то же время Лубинец подчеркнул, что Украина не похищала и не удерживает российских детей на своей территории, а также не препятствует их возвращению в Россию.
"Международное гуманитарное право не предусматривает такого процесса как обмен детьми. До какого цинизма надо дойти, чтобы предложить подобный механизм возвращения украинских детей из депортации?" - отметил он.
"Обмен" детьми
Французское издание Le Monde со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщило, что Катар достиг договоренности с Украиной и Россией о возвращении тринадцати детей, перемещенных в результате войны, под своей эгидой.
Вроде бы девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине, а в Россию вернутся четверо несовершеннолетних.
Источник агентства Agence France-Presse (AFP) уточнил, что речь идет о девяти украинских детях в возрасте от 12 до 17 лет и четырех русских в возрасте от 2 до 7 лет.
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