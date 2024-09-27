Лубінець спростував інформацію про угоду між Україною та Росією щодо обміну дітьми

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував інформацію, що поширилася в одному з іноземних медіа про нібито укладену угоду між Україною, Росією та Катаром щодо обміну дітьми. Він назвав ці твердження відвертим просуванням російських наративів і підкреслив, що жодної подібної угоди не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис омбудсмена в Telegram.

За його словами, Катар виконує роль посередника у процесі повернення незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей, за що Україна висловлює глибоку вдячність.

Водночас Лубінець наголосив, що Україна не викрадала та не утримує російських дітей на своїй території, а також не перешкоджає їх поверненню в Росію.

"Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?" - зазначив він.