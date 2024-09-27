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Лубінець спростував інформацію про угоду між Україною та Росією щодо обміну дітьми

П'ятниця 27 вересня 2024 11:07
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Лубінець спростував інформацію про угоду між Україною та Росією щодо обміну дітьми Фото: обмудсмен Дмитро Лубінець (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець спростував інформацію, що поширилася в одному з іноземних медіа про нібито укладену угоду між Україною, Росією та Катаром щодо обміну дітьми. Він назвав ці твердження відвертим просуванням російських наративів і підкреслив, що жодної подібної угоди не існує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис омбудсмена в Telegram.

За його словами, Катар виконує роль посередника у процесі повернення незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей, за що Україна висловлює глибоку вдячність.

Водночас Лубінець наголосив, що Україна не викрадала та не утримує російських дітей на своїй території, а також не перешкоджає їх поверненню в Росію.

"Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?" - зазначив він.

"Обмін" дітьми

Французьке видання Le Monde з посиланням на неназваного високопосадовця повідомило, що Катар досяг домовленості з Україною та Росією щодо повернення тринадцяти дітей, переміщених через війну, під своєю егідою.

Начебто дев'ять неповнолітніх та один дорослий возз'єднаються зі своїми родинами в Україні, а до Росії повернуться четверо неповнолітніх.

Джерело агентства Agence France-Presse (AFP) уточнило, що йдеться про дев'ятьох українських дітей віком від 12 до 17 років та чотирьох російських у віці від 2 до 7 років.

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