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Впервые с начала войны встретились омбудсмены Украины и РФ: что обсудили

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 22:06
Впервые с начала войны встретились омбудсмены Украины и РФ: что обсудили Фото: впервые с начала войны встретились омбудсмены Украины и РФ (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Константин Широкун

Во время сегодняшнего обмена пленными впервые встретились омбудсмены Украины и России. В ходе встречи речь шла о необходимости активизировать обмен военнопленными и освобождение гражданских заложников.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Кроме того, во время встречи уполномоченные по правам человека Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова обсудили:

  • необходимость посещения колонии в Еленовке стороной Украины, России и, в случае необходимости, с участием третьей стороны,
  • необходимость двустороннего взаимодействия во многих вопросах по гражданским лицам;
  • наработку пути посещения военнопленных, осмотр мест их содержания, как на территории подконтрольной РФ, так и в Украине;
  • предоставление возможности военнопленным звонить родным;
  • тщательные поиски без вести пропавших;
  • объединение семей, когда дети и родители оказались на разных территориях;
  • восстановление документов для беженцев и прочее.

Напомним, что сегодня, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Это был полностью женский обмен, домой вернулись 108 человек.

В Минобороны России заявили, что в результате обмена РФ вернула 110 своих граждан, среди которых 72 моряка с гражданских судов.

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