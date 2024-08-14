Лубинец объяснил, зачем создавать военные комендатуры в Курской области

Он напомнил, что на сегодняшнем совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос военных комендатур.

"(Это обсуждали - ред.) для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры", - отметил Лубинец.

Он рассказал, что появятся военные комендатуры или нет - будет решать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права.

Стоит заметить, что военная комендатура - это орган, который действует в определенном регионе или зоне и отвечает за военные вопросы.

В частности, его сфера деятельности распространяется на: взаимодействие с местными органами власти, организация безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым.