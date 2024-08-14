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Лубинец объяснил, зачем создавать военные комендатуры в Курской области

Фото: Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина может создать военные комендатуры в Курской области, поскольку это, в частности, понадобится для предоставления гуманитарной помощи местным жителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

Он напомнил, что на сегодняшнем совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждался вопрос военных комендатур. 

"(Это обсуждали - ред.) для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей, в том числе для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры", - отметил Лубинец. 

Он рассказал, что появятся военные комендатуры или нет - будет решать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права. 

Стоит заметить, что военная комендатура - это орган, который действует в определенном регионе или зоне и отвечает за военные вопросы. 

В частности, его сфера деятельности распространяется на: взаимодействие с местными органами власти, организация безопасности на важных объектах, обеспечение военных всем необходимым. 

Что предшествовало

Напомним, впервые информация о возможности создания военных комендатур на территории Курской области, где идут активные боевые действия, появилась сегодня, 14 августа.

Этот вопрос на совещании с украинскими чиновниками обсуждал президент Украины Владимир Зеленский.

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Российская ФедерацияКурская областьВойна в УкраинеДмитрий Лубинец