Лубінець пояснив, навіщо створювати військові комендатури у Курській області

Він нагадав, що на сьогоднішній нараді з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалося питання військових комендатур.

"(Це обговорювали - ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури", - зазначив Лубінець.

Він розповів, що з'являться військові комендатури чи ні - вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права.

Варто зауважити, що військова комендатура - це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання.

Зокрема, його сфера діяльності поширюється на: взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об'єктах, забезпечення військових усім необхідним.