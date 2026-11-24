Заложниками оккупантов на Кинбурнской косе остаются около сотни жителей сел Покровское, Васильевка и Геройское. Люди могут не пережить зиму из-за нехватки пищи и медикаментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира оперативно-тактической группировки "Одесса" полковника Дениса Носикова, передает "Армия Inform".

"Живой щит" оккупантов на Кинбурне

Силы обороны изучают вопрос о проведении гуманитарной миссии, чтобы обеспечить жителей временно оккупированной территории Кинбурнской косы продуктами и лекарствами.

Местные жители, которым удалось уехать, уверены, что без еды и медикаментов шансов пережить зиму у жителей Кинбурнской косы нет.

В селах Покровское, Васильевка и Геройское проживает около ста человек, большинство из которых являются пенсионерами. Средств к существованию у них не осталось, говорят в ОТГ "Одесса".

"Оккупанты перерезали почти всю скотину. Там были табуны, лошади, тоже их нет. Ничего нет. Там нет ни хлеба, ни сахара, ни муки. Если их оттуда не вывезут, это кошмар", - рассказывает пожилая женщина, которой удалось выйти из Кинбурнской косы.

Эвакуация невозможна

Села со всех сторон окружены водой, а берег плотно заминирован. Путь, ведущий на материк, называют "дорогой смерти", потому что при попытке уехать постоянно подрываются люди, оккупанты все заменяли.

"Людям с хроническими заболеваниями, особенно гипертоникам, нечем померить давление, ни сбить давление, нет ничего. И если нужна просто какая-то минимальная помощь, ее некому оказать", - рассказывает другая жительница Кинбурна.

Вопреки нормам международного гуманитарного права, российские солдаты лишили жителей Кинбурна приобрести продукты и лекарства. Гражданские стали заложниками оккупантов.

Российские солдаты срывают любые попытки эвакуации из косы и используют украинцев как живой щит.