РДК требует от губернаторов Курской и Белгородской областей не препятствовать эвакуации

Российские добровольцы требуют от губернаторов Курской и Белгородской областей не препятствовать эвакуации местного населения. Также они должны перестать выполнять преступные приказы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РДК, Главное управление разведки.

По их словам, освобождение российских регионов от кремлевского террористического режима продолжается в эти минуты и именно сейчас по путинским войскам в Белгородской и Курской областях наносятся массированные удары.

"Мы призываем уполномоченных лиц этих областей, в первую очередь губернатора Курской области Романа Старовойта и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, немедленно объявить эвакуацию со всей территории вышеупомянутых областей и без промедления эвакуировать гражданских. Мирные жители не должны страдать от войны, и любые жертвы в процессе боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова", - говорится в заявлении РДК.

Добровольцы также потребовали от губернаторов прекратить исполнять преступные приказы кремлевского режима и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые сами уже решили покинуть свои дома и спасать жизни своих семей.

"Люди сваливают на панике уже"

В тоже время в ГУР успели перехватить разговор оккупанта с женой, в котором женщина признается, что в Белгородской области проводят подомовой обход с опросом, куда они планируют эвакуироваться.

"Тут домовой опрос об эвакуации. Мы не открыли. Спрашивают, кто эвакуируется и куда. Я ничего не сказала. Я дверь не открывала, они и пошли дальше", - рассказала она.

Кроме того, по ее словам, знакомым предлагали эвакуироваться "куда-то в другую часть", в Воронеж.

"Это то, что они предлагают. А так нет предложений. Ну короче сваливают люди на панике уже. А мы ничего не делаем, очкуем мы", - констатирует она.

Эвакуация из приграничных областей РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.

Отметим, что 13 марта российские добровольцы анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей указанных городов призывали эвакуироваться. Позже бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и предупредили, что ночь на 14 марта будет непростой для врага.

Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.

Позже РДК заявил, чтобы жители самостоятельно эвакуировались из Курской, Белгородской и Брянской областей РФ, поскольку местные власти проигнорировали призывы добровольцев. На это у россиян из указанных областей было не больш, чем полтора часа. При этом, местные власти не только не начали эвакуировать население, но и стали припятствовать его выезду из опасных районов российского приграничья.