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Есть полтора часа. РДК призывает жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться

Росія, Четверг 14 марта 2024 09:34
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Есть полтора часа. РДК призывает жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться Фото: РДК призывает жителей Белгородской и Курской областей эвакуироваться 14 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские добровольцы, прорвавшие границу РФ 12 марта, обратились к жителям Белгородской и Курской областей с призывом немедленно эвакуироваться. У них есть полтора часа до того, как будет открыт огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РДК.

В обращении говорится, что руководство Курской и Белгородской областей прогнорировало предупреждение добровольцев, озвученное 13 марта и "никаких мер по эвакуации мирного населения Белгородщины и Курщины предпринято не было".

"Поэтому я обращаюсь на прямую к жителям этих регионов - немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение полутора часов после этого видеобращения", - говорит на видео один из добровольцев.

Прорыв границы РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о заходе добровольцев в Курской и Белгородской областях.

Отметим, что 13 марта российские добровольцы уже анонсировали удары по военным позициям РФ в Белгороде и Курске. Жителей указанных городов призывали эвакуироваться. Позже бойцы легиона "Свобода России" заявили, что взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и предупредили, что ночь на 14 марта будет непростой для врага.

Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области.

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