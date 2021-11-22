Ложкін анонсував третій Kyiv Jewish Forum приурочений до 30-річчя відносин між Ізраїлем та Україною

Черговий Kyiv Jewish Forum, уже третій за переліком, пройде 15-16 грудня і буде приурочений до 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook президента Єврейської конфедерації України, віце-президента Всесвітнього Єврейського Конгресу Бориса Ложкіна.

"Як і минулого року, третій KJF пройде в онлайн-режимі. Спікери та гості форуму обговорять ключові питання, які стоять сьогодні перед євреями та всім світом", - пише Ложкін.

Партнерами ЄКУ в проведенні форуму виступили Центр єврейського впливу (Center for Jewish Impact) та Рух боротьби з антисемітизмом (Combat Antisemitism Movement).

Президент ЄКУ також нагадав історію перших двох форумів. У 2019 році учасниками Kyiv Jewish Forum стали понад 500 представників єврейських організацій та урядів з усього світу.

У 2020 році онлайн-аудиторія другого KJF склала вже 83 тис. осіб. У роботі форуму взяли участь три президенти, прем'єр-міністр Ізраїлю, представники Держдепартаменту США, Палати Лордів Великобританії, Єврокомісії, а також члени урядів та парламентів з багатьох країн світу.

Реєстрація для участі у Kyiv Jewish Forum вже відкрита за посиланням: https://kyivjewishforum.com

"Приєднуйтесь. Буде цікаво", - пообіцяв Ложкін.